Serasa dá dicas de como fazer décimo terceiro salário render mais

A segunda parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Com isso, quem não conseguiu se manter dentro do planejado com a primeira parte do dinheiro extra, ainda pode colocar os gastos na ponta do lápis e se planejar.

Coisa que, entretanto, poucos baianos têm conseguido. Isto porque, o estado ocupa o quarto lugar em inadimplência, com 4,3 milhões de pessoas que não conseguiram quitar suas dívidas, segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa.

A marca é atingida no ano em que o país chega ao nível recorde de inadimplência, com 69 milhões de pessoas endividadas. Ainda de acordo com pesquisa feita pela empresa, 63,9% dos brasileiros planejam pagar dívidas com o valor da segunda parcela do 13° salário e começar o novo ano com saúde financeira.

Na lista de contas a pagar entra, por exemplo, os gastos extras do início do ano, como IPVA, IPTU, materiais escolares, entre outros. Por isso, é essencial fazer um planejamento e priorizar as dívidas, não ceder às tentações e manter o foco nos objetivos de longo prazo. Para isso, o Serasa dá quatro dicas:

1. Organize suas contas

É importante rever todos os gastos, o que continua sendo despesa fixa, o que de extra você pode cortar para poupar e o que de despesa nova pode incluir. Ao organizar essas despesas, você vai poder dividir o seu dinheiro de acordo com suas necessidades.



2. Fique em dia com as contas

O melhor a fazer é sempre pagar as dívidas, então todo dinheirinho extra, inclusive o 13º, use para o pagamento total ou parcial das dívidas. Então não perca tempo e tente renegociar as dívidas com maiores taxas de juros, como o cartão de crédito e cheque especial.

Muitos oferecem bons descontos caso seja impossível pagá-las integralmente. E nunca se esqueça de assumir somente compromissos que você pode arcar para não entrar em novas dívidas.



3. Saiba com o que gastar

Se você não tem dívidas para pagar, pode pensar em outras formas de usar bem o seu dinheiro. Separe uma parte para os presentes e os gastos com as festas de Natal e Ano Novo. E lembre-se, com dinheiro no bolso pague à vista após negociar um bom desconto no produto.



4. Comece uma reserva de emergência

Fazer uma reserva de emergência é planejar os gastos do início do ano como IPTU, IPVA e material escolar. Assim que cair a segunda parcela do 13º tente começar sua reserva de emergência. O dinheirinho guardado numa boa aplicação pode ajudar você a não acabar negativado caso algum imprevisto aconteça.

Feirão Serasa Limpa Nome



Além disso, até 23 de dezembro é possível quitar os débitos por meio das ofertas especiais do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos que chegam a até 99%. São 267 empresas oferecendo desconto no pagamento de contas atrasadas. Nesta edição, o pagamento ainda pode ser feito via Pix

Negocie as dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome



Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Agências dos Correios, com as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.