Serasa lança site com ferramentas gratuitas para evitar golpes na Black Friday

Um dos eventos mais importantes do ano para o setor varejista e para os consumidores, a Black Friday recebe um tratamento especial dos serviços de controle e monitoramento da Serasa em 2022. O combo de serviços gratuitos, denominado Central da Black Serasa, vai permitir que os brasileiros curtam o período de preços baixos de forma segura, evitando golpes e armadilhas que costumam prejudicar a temporada de ofertas especiais.

“Infelizmente, os crimes virtuais estão cada vez mais comuns e engenhosos, pois os criminosos fazem sites bem parecidos com os oficiais”, lembra Clara Aguiar, especialista da Serasa que sugere muita atenção ao clicar em links para efetuar compras no período. A proposta da Central da Black é “reunir essas ferramentas em um só lugar para facilitar a vida dos consumidores”.

As quatro principais ferramentas disponibilizadas pela Central da Black são:

• Verificador de URL em parceria com o dfndr security, da CyberLabs, ferramenta brasileira de cibersegurança mais usada no mundo: a partir da funcionalidade, é possível copiar e colar o link de qualquer site para conferir se é seguro antes de fechar uma compra.

• Duas consultas gratuitas de CPF e CPNJ de terceiros: normalmente oferecido por R$35, a partir do Serasa Você Consulta, o consumidor poderá realizar até duas buscas sem custos na nova funcionalidade. A ferramenta é utilizada para verificar o status e a regularização de prestadores de serviço ou empresas, como uma forma de garantir a segurança antes da contratação. Caso exista alguma irregularidade, a informação será identificada no momento da pesquisa.

• Relatório gratuito das empresas que consultaram o CPF do consumidor: a partir do documento, o consumidor terá acesso ao detalhamento de consultas ao CPF e CNPJ dos últimos dois anos, além das empresas disponíveis em seu nome. Caso não esteja buscando crédito, mas essas informações estejam sendo consultadas, é preciso ficar alerta a possíveis fraudes, já que podem retratar tentativas de golpe com dados pessoais.

• Relatório gratuito dos dados vazados na DarkWeb: oferecido aos assinantes do Serasa Premium, essa funcionalidade também estará disponível na Central da Black a todos os consumidores. Gratuitamente, será possível consultar um CPF, endereço de e-mail e número do celular e saber, na hora, se esses dados se encontram na Dark Web.

Além da Central da Black, que passa a funcionar a partir do dia 18 de novembro no link centraldablackfriday.com.br, há outros conteúdos e serviços de combate à fraude e educação financeira que são disponibilizados no Blog da Serasa e no canal Serasa Ensina do YouTube.



Serasa Premium

Com mais de 500 mil assinantes ativos, o Serasa Premium ajuda o usuário a se proteger de fraudes por meio do monitoramento dos dados em tempo real. Alertas de consultas e de outras movimentações no CPF e CNPJ mantém o usuário informado sobre a situação.

Saiba mais em: https://www.serasa.com.br/premium/