Sérgio Camargo quer mudar nome da Palmares para Fundação Princesa Isabel

Criada para salvaguardar a memória e fomentar direitos de acesso à cultura afro-brasileiras, a Fundação Palmares poderá mudar de nome e passar a se chamar Fundação Princesa Isabel. A declaração foi feita neste domingo (14) pelo atual presidente da instituição, Sergio Camargo, por meio das redes sociais. Ele garante ainda que “de qualquer forma a imagem dela será destacada na nova sede da instituição, que logo será reformada”.

Em uma série de publicações, Camargo ainda ataca o 20 de novembro e reiteradas vezes a imagem de Zumbi dos Palmares, referência que dá nome à instituição a qual preside.

“Fundação Princesa Isabel, mais do que reconhecimento, seria um dever moral dos negros livres do Brasil. A questão será seriamente estudada por mim no retorno das férias, dia 22”, publicou.

E acrescenta: “A era da reafricanização e do senzalismo acabou na Palmares. Aceitem e criem a própria fundação vitimista, com recursos do movimento negro, que não trabalha e nada produz”.





A Princesa Isabel será homenageada por mim e Dom Bertrand, no evento conservador de Florianópolis.

Defendo que o nome da Palmares seja alterado para Fundação Princesa Isabel. De qualquer forma, a imagem dela será destacada na nova sede da instituição, que logo será reformada. ???????? pic.twitter.com/a9Ri1nfWio — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) November 14, 2021





Camargo falou sobre o assunto durante o 2º Congresso Conservador Liberdade e Democracia, que ocorreu em Florianópolis (SC). Posando ao lado do ativista Dom Bertrand, ele disse que ambos fariam uma homenagem à princesa no evento. O 14 de novembro marca os 100 anos da morte da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea.





A era da reafricanização e do senzalismo acabou na Palmares. Aceitem e criem a própria fundação vitimista, com recursos do movimento negro, que não trabalha e nada produz. Passar bem! — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) November 15, 2021