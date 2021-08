Sérgio Hondjakoff confessa que mentiu e que estava internado em clínica interditada

O ator Sérgio Hondjakoff, que negou ser um dos pacientes mantidas em cárcere privado em uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba (SP), revelou em áudio que mentiu sobre o caso e que foi mesmo uma das pessoas libertadas do local pela polícia.

“Quero pedir desculpas por ter gravado um vídeo ontem mentindo sobre a minha internação. Fui internado porque foi preciso e menti para preservar minha família e, principalmente, o meu filho que só tem um aninho de idade”, disse em áudio encaminhado ao UOL.

Abalado, Sérgio pediu desculpas e se justificou sobre o ocorrido. “Tudo o que está nas redes, na internet, fica lá para sempre, e menti porque não queria que meu filho tomasse conhecimento um dia desse fato, depois de ele já ter nascido. Peço que entendam a minha situação e me perdoem”, disse.

Hoje, um fã divulgou uma foto que fez com o ator na delegacia de Pindamonhangaba. "Eu estava em frente e aí o reconheci e fui conversar com ele. Me disse que estava na clínica, mas tinha dado problema lá e estava esperando a mãe vir de Resende para buscar", contou Rafaela de Paula ao G1.

A reportagem já havia informado que apesar da negativa, o nome do ator estava na ocorrência policial, com a filiação completa, ou seja, não se tratava de um possível homônimo.

O caso

Segundo o Ministério Público, o local foi fechado depois que uma fiscalização encontrou 46 pacientes que faziam tratamento para reabilitação no vício em drogas mantidos em cárcere privado. Dois funcionários foram presos na ação. Todos os pacientes eram mantidos fechados em quartos, sem ter acesso às chaves. As ligações com familiares eram monitoradas pelos donos.

Medicamentos que só devem ser usados sob prescrição foram apreendidos no local, mas os funcionários não tinham receita.

Em outra irregularidade, os pacientes tiveram que pagar uma taxa à clínica para serem vacinados contra a covid-19, apesar da imunização ser gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem comercialização privada no momento.

Depois da ação, assistentes sociais ouviram os internos. Alguns foram encaminhados para outras clínicas. Os que já estavam há mais de 90 dias no local foram liberados e seguiram com familiares.

Os donos do espaço vão responder por sequestro.