Sergio Moro vai aos EUA fazer visitas técnicas a instituições

O ministro da Justiça e Segurança, Sergio Moro, fará nos próximos dias visita técnica a instituições norte-americanas nas cidades de El Paso e Washington, D.C. Segundo o Diário Oficial da União (DOU), Moro estará nessas localidades no período de 22 a 26 de junho. A publicação não informa quais instituições serão visitadas pelo ministro.

Nesta semana, o ministro passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (SSJ) do Senado, para explicar sobre as conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil. Dos 40 senadores que falaram na audiência, 27 deles evitaram polêmica - vários manifestaram apoio ao trabalho do ministro quando era juiz. Outros 13 concentraram seu discurso em críticas e ataques a Moro - entre eles, parlamentares do PT, PDT, Rede, PSB e MDB.

Mesmo sem fazer questionamentos diretos ao ministro, senadores usaram o seu tempo de fala na comissão para elogiar Moro e dar espaço para que o ministro repetisse argumentos, alegando imparcialidade na condução da Lava Jato e atacando o que chamou de "sensacionalismo" na divulgação das supostas conversas com o procurador Deltan Dallagnol.