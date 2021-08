Sérgio Reis é internado em São Paulo após virar alvo da Polícia Federal

O cantor Sérgio Reis foi internado nesta terça-feira (24) em São Paulo após se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal. O sertanejo é investigado por conta de um áudio vazado em que ele ataca o Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação do internamento foi dado pelo apresentador Geraldo Luís, que é amigo pessoal de Sérgio. A assessoria de imprensa do artista disse que ainda não está "autorizada a responder" sobre a internação e que vai conversar com ele para "esclarecer melhor os fatos".

"Vim visitar no hospital meu amigo querido. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela [Bavini]. Precisou ser internado ontem, em breve [estará] em casa, se Deus quiser", afirmou Geraldo Luís em publicação no Instagram.

O apresentador da Record não comentou sobre a causa da internação na postagem. Geraldo aparece sorrindo ao lado do artista ao visitá-lo no hospital.