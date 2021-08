Sérgio Reis passou mal com repercussão de áudio, diz mulher

O cantor Sérgio Reis teve uma crise de diabetes e passou mal após a repercussão de um áudio em que fala em pressão da população para que o Senado afaste ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) dos cargos.

A mulher dele, Angela Bavini, conversou com a coluna de Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e diz que o marido não tem intenções golpistas e foi "mal interpretado".

"Ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado. Ele quer apenas ajudar a população. Está magoado demais", afirma a mulher.

"O Sérgio foi induzido por pessoas que dizem estar em um movimento tranquilo. No fim, todo mundo vaza (some), e sobra para ele, que é uma celebridade", acusa. Ela diz que sempre foi contra o envolvimento do marido na política. "Ele é querido e amado pelo Brasil inteiro, de direita, de esquerda", acredita.

Sérgio Reis merece ser investigado por estar ataque às instituições. Mesmo que seja uma mensagem privada, está incitando golpe com bombeiros e policiais.pic.twitter.com/8OjUAmTseu — André Serret (@andre_serret) August 15, 2021

No áudio, que circulou nas redes sociais, Sérgio fala em pressionar para a remoção de ministros. "Se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa tá séria", diz ele.

Ele conta que teve uma reunião com o próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e militares, informando o que planejava fazer. Diz ainda que não gastaria "um tostão" porque seria bancado.

Com a repercussão, ele "caiu na real", diz a mulher. Ela conta que se tratava de uma conversa entre amigos e que o cantor jamais pensou em invadir o STF. "Ele falou no impulso, mas estava conversando com um amigo", diz, lembrando que não houve autorização para que a conversa fosse divulgada.

Por orientação médica, o cantor agora está descansando e não dará entrevistas, diz. Após toda repercussão do caso, o sertanejo tem sido aconselhado pelos familiares e médicos a não comparecer à manifestação que está prevista para acontecer no 7 de setembro.