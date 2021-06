'Serial killer do DF': após denúncia, polícia concentra buscas por Lázaro

A busca pelo paradeiro de Lázaro Barbosa, baiano conhecido como o 'serial killer de Brasília' se concentrou no vale do Girassol, na região de Cocalzinho, em Goiás. Ele é suspeito de ter assassinado quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, no último dia 9.

As buscas pelo maníaco já duram nove dias e envolvem mais de 300 homens auxiliados por helicópteros e drones com sensor infravermelho para tentar captar imagens do foragido. Além de todo o aparato militar, a polícia também conta com a ajuda de cães farejadores para procurar pelo homem na mata.

De acordo com o jornal Correio Braziliense, as forças de segurança receberam relatos de moradores garantindo que Lázaro foi visto na região. Por conta disso, um cerco foi montado na área.

O local de mata é de difícil acesso e fica em frente à base montada pelas equipes de segurança. A força-tarefa reúne militares, policiais federais, bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Medo instalado

Os moradores da região continuam assustados com Lázaro. Nesta quinta-feira (17), os policiais suspeitam que o fugitivo tenha passado a noite em uma área urbana, perto do residencial Itamar Nóbrega I, e depois, teria descido para o vale.

O pedreiro Fraklin Serafim, 55 anos, mora no condomínio. "É Complicado porque a gente tem filhos, netos. Já vai para nove dias e não consegue pegar. A gente fica com medo", disse ele ao Correio Braziliense.

Do outro lado do vale, fica o residencial Itamar Nóbrega 3, onde vive o pai de Lázaro. Nessa quarta-feira (16), o homem deixou a casa onde vivia.