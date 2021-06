'Serial killer' Lázaro é suspeito de ter matado caseiro 4 dias antes de chacina

A caçada a Lázaro Barbosa, o 'serial killer de Brasília' começou no dia 9 de junho, dia em que ele matou quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. No entanto, de acordo com o G1, o maníaco é suspeito em um assassinato de um caseiro quatro dias antes, em Cocalzinho de Goiás.

No momento do crime, Lázaro estaria usando roupas pretas, encapuzado e vestia um colete a prova de balas.O delegado Rafhael Barboza informou que suspeito entrou na propriedade atirando e que não levou nenhum pertence da vítima.

“Já chegou atirando. O rapaz foi alvejado e, nisso, o pessoal que estava em outra casa foi em direção ao local do ocorrido e ele empreendeu fuga. A princípio, não levou nada, mas houve o homicídio”, disse ele ao G1.

O caso aconteceu no dia 5 de junho. O boletim de ocorrência do caso informa que o suspeito invadiu a residência pela cozinha. A vítima se assustou ao vê-lo e questionou o que estava acontecendo, momento em que os disparos foram efetuados.

O delegado informou que um inquérito está em aberto para apurar o crime. A identidade da vítima não foi divulgada.