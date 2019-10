Série Irmãos Freitas que conta a história do lutador baiano Acelino Popó estreia este mês

(Divulgação)

A série Irmãos Freitas, que conta a vida do boxeador baiano Popó, vai estrear no canal fechado Space, no próximo dia 20 de outubro, às 21h. A produção, dirigida pelo cineasta baiano Sérgio Machado, é estrelada pelo ator Daniel Rocha e teve locações em Salvador, Miami, Liverpool, Nice, Cannes e São Paulo. De acordo com Machado, a obra levou dois anos para ficar pronta. O cineasta, que acabou de filmar na Amazônia o longa Cidade Ilhada, inspirado na obra de Milton Hatoum, está dirigindo também o documentário sobre o Neojibá, cuja produção é da produtora baiana Janela do Mundo. Na sequência, Sergio Machado começa a rodar um filme de animação que chamará Arca de Noé, e será inspirado em poemas de Vinicius de Morais para crianças.

Cinema novo

O cineasta baiano Glauber Rocha, conquistense que teria completado 80 anos em março desse ano, é o grande homenageado do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema. O festival, que acontece entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro, em Salvador e Cachoeira, terá uma mostra com filmes restaurados do icônico diretor.



A vez das louras

Licia Fabio está preparando um evento sobre o universo das cervejas artesanais. Trata-se do Soulbeer, que vai acontecer no estacionamento G1 do Salvador Shopping, nos dias 26 e 27 de outubro. Além das cervejas, o evento vai ter musica e gastronomia.

Revelações

Depois de cumprir uma temporada de casa lotada no Teatro Módulo, o diretor, e agora ator, Fernando Guerreio, vai comemorar um ano do espetáculo Revele, com novas apresentações nos dias 11, 12 e 13 de outubro, na Sala do Coro do TCA.

No forno

O escritor Saulo Dourado, que será um dos autores a participar da próxima edição da Flica, em Cachoeira, vai lançar novo livro, no próximo dia 5, no stand da editora Caramurê, no Shopping Barra. A obra, dedicada ao público infanto-juvenil, chama Super-heróis Lavam Louça.

Prestígio

Roberta Mandelli, CEO da Tidelli, comemorou seus 50 anos com uma festa em Alto Paraíso, em Goiás. Cheia de amigos em várias partes do Brasil, a empresária atraiu gente de todos os lugares. De Salvador, rumaram para a Chapada dos Veadeiros, dentre outros, Nino Nogueira e Marcos Lomanto.

Rumo a Roma

O babalorixá Babá Pecê, do terreiro Casa de Oxumarê, vai viajar para a Itália para participar da cerimônia de canonização de Irmã Dulce, que acontece no dia 13 de outubro, no Vaticano. O sacerdote acredita que fazer parte desse momento histórico é uma forma de mostrar o respeito com outras religiões e de agradecer à futura santa por tê-lo acolhido quando precisou. “Ela me socorreu quando precisei e, em momento algum, questionou a minha religião, invadiu minha liberdade, tentou impor seus valores ou criticou concepções diferentes das que acreditava. Ela apenas me ajudou, e, ajudou muito!”, conta. Segundo ele, foi a partir daquele momento que aprendeu que a união dos povos e a solidariedade entre os humanos é o maior exemplo que os deuses podem oferecer.

3 X 4 GENTE BOA

A atriz baiana Lis Luciddi tem uma longa trajetória desde que trocou a carreira de advogada pela de atriz, em 1997. A artista, que pode ser vista na série Insustentáveis, no ar na TV Cultura, além de atuar, canta, dança e toca piano. Desde que abraçou a carreira artística, o teatro tem sido uma constante na sua vida. Nos palcos baianos integrou o elenco de peças Os Enamorados, dirigida por Antônio Fábio; Drácula, com direção de Marcio Meirelles; Apartamento 120, encenada por Cristina Moura e Ana Paula Bouzas, dentre outras. Radicada em São Paulo, Luciddi faz parte do elenco principal da série Selva Corporativa, veiculada na TVA. Ao longo da sua trajetória, atuou em comerciais e foi apresentadora na TV Salvador. No currículo, a baiana tem registrado participações na série Ó Paí (Globo), na novela Poder Paralelo, e no programa The Love School (Record). Já no cinema participou de diversos curtas-metragens, incluindo Baby Trap, dirigido por Carlos Faria, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz nos States.



Mais +

Mais de 80 mil visitantes e a participação de 236 escolas. Isso em um apenas mês! Sem duvida, a exposição Leonardo Da Vince – O Gênio dos Gênios, realizada pelo baiano Thales de Azevedo, teve fluxo de visitantes recorde nos últimos anos. Isso mostra a necessidade dos gestores de museus pensarem em exposições que fiquem mais tempo em cartaz, que sejam interativas e que despertem o interesse e a imaginação, principalmente de crianças e adolescentes.



Menos –

Levantamento inédito divulgado ontem pelo Instituto Datalha revela dados ainda mais estarrecedores sobre abuso sexual infantil. De acordo com o instituto, 42% das crianças abusadas sexualmente são vítimas recorrentes. Ou seja, são abusadas continuadamente por muito tempo! Com relação ao estupro, a pesquisa revela que 72% das pessoas estupradas são menores, sendo que 18% têm até cinco anos de idade. Sem comentários!