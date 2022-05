Série que levou Zelensky à presidência da Ucrânia entra na Netflix e HBO Max

Nesta segunda-feira, 16 de maio, entra para o catálogo da Netflix a primeira temporada da série de televisão "Servo do Povo". Lançada em 2015, a produção tem Volodymyr Zelensky atuando no papel de presidente da Ucrânia. Anos antes de entrar para a política, Zelensky seguia carreira como ator. Até que em 2019, a vida imitou a arte e o ucraniano venceu as eleições presidenciais do país.

Vasily Petrovych Goloborodko (Volodymyr Zelensky) é um professor de história do ensino médio que viraliza na internet após um estudante gravar uma fala do educador sobre corrupção na Ucrânia. Com isso, seus alunos decidem fazer um financiamento coletivo para lançar Vasily como candidato nas eleições presidenciais do país. O professor acaba sendo eleito e precisará aprender suas responsabilidades ao lutar contra a corrupção na Ucrânia.

A série se tornou o programa com maior audiência no país e o enredo do personagem de Zelensky o inspirou a se candidatar à presidência da Ucrânia. O político ganhou reconhecimento mundial durante a invasão da Rússia na Ucrânia em 2022. Com o início da invasão, líderes políticos ofereceram ajudar para evacuar o presidente, mas ele negou e disse que permaneceria no país para ajudar seu povo.

Com a repercussão da guerra, a procura pela série "Servo do Povo" aumentou, levando plataformas de streaming a incluírem a produção em seu catálogo. Além da Netflix, a HBO Max também lançou a obra em seus conteúdos.