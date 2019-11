Série sobre Hebe Camargo para o Globoplay ganha data de estreia

Hebe, série que estará disponível na plataforma de streaming da Globo, Globoplay, teve sua data de estreia anunciada nesta terça-feira, 19. Os episódios estarão disponíveis em 13 de dezembro de 2019.



A série contará com 10 episódios e retratará a vida da apresentadora Hebe Camargo, morta em 2012.



Em etapas distintas de sua vida, Hebe será vivida por Valentina Herszage e Andréa Beltrão. A série não será uma réplica do filme Hebe - A Estrela do Brasil, apesar de contar com os mesmos atores.



O elenco de Hebe ainda conta com Gabriel Braga Nunes, Marco Ricca, Danton Mello e Daniel de Oliveira.