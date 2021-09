Serra das Paridas, na Chapada, passa a vender ingressos on-line

A venda de ingressos para as pinturas rupestres da Serra das Paridas, localizada em Lençóis, está disponível on-line.

Os ingressos para o maior complexo arqueológico da Chapada Diamantina estão disponíveis no https://janoo.com.br – plataforma digital de agendamento em atrativos e experiências turísticas.

O complexo é formado por 18 sítios arqueológicos repletos de pinturas rupestres datadas de milhares de anos. O passeio também é recomendado para crianças que têm a oportunidade de aprender sobre arqueologia e história.

Cachoeira do Buracão, na Chapada, passa a vender ingressos on-line

Difundir esse conhecimento é um dos objetivos de Renato Hayne, guardião do complexo arqueológico, que aposta nas ferramentas do futuro para guardar os tesouros do passado, sendo um dos atrativos que mais investe em inovação para atrair e facilitar o passeio dos visitantes.

“A venda on-line de ingressos é uma tendência de mercado, além de uma demanda dos turistas, que querem ficar livres de imprevistos”, destaca Renato.

Onde:

Zona rural de Lençóis, Bahia

Distância de carro: 36 km a partir da cidade Lençóis

Esforço físico: leve

Quanto:

Taxa de visitação – R$ 25 por pessoa + condutor de visitantes R$ 50 até 5 pessoas.