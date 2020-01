Sertaneja Maiara tira férias para colocar silicone nos seios

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, foi para um hospital de São Paulo para fazer implante nos seios. A asessoria da sertaneja disse à revista Quem que ela vai tirar de oito a dez dias de férias por conta do procedimento e do pós-operatório.

A artista vai colocar silicone nos seios dias depois da notícia de que ela teria terminado novamente o namoro com o sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. Os dois estavam juntos, em meio a términos, por um ano.

Nenhum dos dois confirmou até agora o fim do relacionamento. Maiara deletou todas as fotos do Instagram, deixando somente uma, em que faz um balanço do ano de 2019. Ela celebrou no Réveillon o aniversário, ao lado da irmã.

Outro sinal do fim do namoro é o fato de Maiara e Fernando terem parado de se seguir nas redes sociais. O relacionamento teria acabado por conta dos ciúmes de Fernando.