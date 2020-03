Sertanejo Henrique morre após ficar 22 dias internado em estado grave

O cantor sertanejo Henrique, que fazia dupla com Netto, morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após 22 dias internado depois de sofrer um acidente de carro. Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo.

Henrique sofreu traumatismo craniano. O acidente aconteceu no dia 8 de fevereiro, quando o cantor seguia pela Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul (SP), e bateu na traseira de uma caminhonete. O carro no qual ele estava pegou fogo, mas ele foi retirado do veículo antes que as chamas começassem.

A dupla Netto e Henrique é do interior paulista e tem como um dos maiores sucessos "Forçar a Barra", com quase 3 milhões de visualizações no YouTube.

A assessoria de imprensa da dupla emitiu uma nota dizendo que Henrique “lutou bravamente por sua vida, mas teve complicações decorrentes de seu estado de saúde e não resistiu. Henrique, e seu companheiro Netto, estavam vendo o sonho de viver da música bem pertinho. E assim como a música nos ensina sobre a vida, às vezes a saudade vem. Agradecemos a todos que enviaram as melhores energias, suas orações não foram em vão. Desejamos força à família, aos amigos, ao companheiro Netto e a todos nós que tivemos a oportunidade de dividir momentos com ele.”