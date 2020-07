Sertanejo Zé Neto encontra amigos sem máscara: 'É a turma da covid aqui'

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebeu amigos em uma fazenda na terça-feira (28). Ele compartilhou o encontro nas redes sociais, zombando de pessoas que questionaram a falta de uso da máscara facial, como é recomendado durante a pandemia do coronavírus.

Em um video já deletado, Zé Neto aparece rindo com cinco amigos. Ele diz que o post é para os "mimizentos" que iriam reclamar da falta de máscara. "Para evitar os mimizentos, todo mundo vai perguntar 'por que vocês estão sem máscaras?'. É porque todo mundo já pegou covid", diz. "É a turma da covid aqui", finaliza.

Logo Zé Neto apagou o vídeo, mas ele já havia sido reproduzido em outras páginas. O Brasil tem quase 90 mil mortes por covid-19, o segundo país com mais óbitos pela doença.

Seguidores criticaram o sertanejo, perguntando se ele não tem empatia com as famílias da vítimas. Outros lembraram que ainda não foi cravada a questão da imunidade de quem já foi contaminado - estudos ainda estão sendo conduzidos sobre o assunto.

Zé Neto testou positivo para covid-19 em 27 de junho. Na época, ele relatou que estava com fortes sintomas. "Fiquei muito mal e, segundo o méedico, não sofri um terço do que uma pessoa com covid, no pior estágio, sofre", disse.

Na época, ele respondeu às críticas de que não tomou cuidados suficientes e, por isso, foi infectado. "Alguns aí meteram a boca dizendo que a gente não respeita. A gente respeita, mas comete falhas em algum momento. Ninguém é 100% perfeito, todo mundo está sujeito a erro. Infelizmente, essa doença não permite erros".

Ele recomendou na época que os seguidores ficassem em casa. O sertanejo fez quarentena de 14 dias na ocasião.