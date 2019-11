Serviço de manutenção deixa 31 bairros sem água nesta segunda (11)

Trinta e um bairros de Salvador ficam sem água a partir das 8h desta segunda-feira (11), segundo informou a Embasa. A interrupção acontece por conta de uma manutenção preventiva em um equipamento de captação de água que fica na barragem Joanes I.

A previsão de conclusão do serviço, segundo a Embasa, é para 20h do mesmo dia. A partir daí, o abastecimento começa a ser retomado de maneira gradativa nos locais afetados e a plena regularização tem um prazo de 24 horas após o fim do serviço para acontecer.

Segundo a empresa, a interrupção não afeta os imóveis que têm reservatório domiciliar que consiga suportar o consumo diário dos moradores.

Veja os locais afetados: Liberdade, Curuzu, Santa Mônica, IAPI, Pero Vaz, Cabula, São Gonçalo, Pernambués, Saramandaia, Resgate, Barreiras, Tancredo Neves, Sussuarana, Novo Horizonte, Arenoso, Mata Escura, Jardim Santo Inácio, Boca do Rio, Pituaçu, Patamares, Pau da Lima, Castelo Branco, São Marcos, Canabrava, Sete de Abril, Vale dos Lagos, Nova Brasilia, Cidade Nova, Nazaré, Barbalho e Caixa D'água.