Serviço gratuito e online faz declaração de Imposto de Renda para contribuintes

Para auxiliar o contribuinte com a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, a Unijorge, em parceria com Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, vai oferecer o serviço de realização da declaração de Imposto de Renda de forma online e gratuita.

De 20 de março a 20 de abril, a ação social estará disponível para pessoas que têm rendimento anual de até R$ 90 mil. O atendimento será feito por alunos e professores do Curso de Ciências Contábeis e de Administração da instituição.



Os interessados devem enviar os documentos necessários (veja lista abaixo), digitalizados e legíveis para o email ir2021@unijorge.edu.br. Os professores irão avaliar a documentação e os alunos, previamente capacitados, farão o preenchimento da declaração que será validada pelos professores e aprovada pelo contribuinte, antes de ser enviada para a Receita Federal.



Após a emissão, o cidadão receberá o recibo de entrega. De acordo com o coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Unijorge, Adriano Araújo, “nossos alunos estão aptos a oferecer um serviço de qualidade, com orientações precisas e com total apoio e direcionamento dos professores. O contribuinte que está no perfil terá este canal facilitador para esclarecimentos e realização da sua declaração”.



Serviço:

O que: Realização gratuita e online da declaração do Imposto de Renda

Quando: 20 de março a 20 de abril de 2021

Documentos necessários:

• Declaração do ano anterior (se tiver) em PDF ou arquivo de cópia de segurança;

• Dados de identificação do contribuinte (CPF, título de eleitor, endereço residencial com CEP, dados profissionais);

• CPF, nome completo e data de nascimento dos dependentes (se tiver);

• Informe de rendimentos de todas as fontes (onde trabalhou ou prestou serviços em 2020 e de aposentadoria, se tiver);

• Informe para IR de instituições financeiras (Bancos);

• Notas de despesas médicas, planos de saúde e de educação, seu e de seus dependentes (se tiver);

• Documentação referentes aos seus bens adquiridos em 2020 e de anos anteriores, caso não tenha a declaração do ano passado;

• Comprovantes de rendimentos com aluguéis (se tiver);

E-mail para envio de documentos: ir2021@unijorge.edu.br