Serviço militar é suspenso na Bahia e Sergipe por conta do coronavírus

O Comando da 6ª Região Militar, responsável por Bahia e Sergipe, anunciou que irá suspender as cerimônias de juramento à bandeira, parte do processo de alistamento militar. A decisão ocorre por conta da pandemia do novo coronavírus e é válida até o dia 30 de maio.

Em comunidado, o órgão diz que a decisão foi tomada em consonância com as orientações das autoridades para evitar aglomerações de pessoas, a fim de conter a rápida proliferação do coronavírus.

Os jovens em processo seletivo receberão uma mensagem de reagendamento das atividades por e-mail ou SMS. Os cidadãos que aguardam o recebimento do Certificado de Dispensa de Incorporação

(CDI), deverão permanecer com seus Certificados de Alistamento Militar (CAM), e, deverão procurar, a partir de 1º de junho de 2020, uma das unidades da Junta de Serviço Militar para reagendar sua participação na cerimônia de juramento à Bandeira.

Para os jovens que ainda não se alistaram, o processo de alistamento on line continua disponível pelo site www.alistamento.eb.mil.br.

O Serviço Militar Obrigatório está previsto no art. 143 da Constituição Federal de 1988, para todos os jovens brasileiros, do sexo masculino, no ano em que completam 18 anos de idade, havendo previsão de que seja realizado, anualmente, até 30 de junho, para que concorra ao processo seletivo no corrente ano, com previsão de prestação do Serviço Militar, no ano seguinte, em qualquer Organização Militar das Forças Armadas