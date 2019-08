Servidor é afastado após 'ato libidinoso' com adolescente em Conquista

Um servidor da Secretaria da Educação de Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, foi desligado do cargo de motorista após ser "flagrado em ato libidinoso" com uma adolescente, dentro de um dos carros da prefeitura e durante horário de expediente.

Por meio da assessoria de comunicação, a prefeitura de Conquista confirmou que o homem, que não teve o nome divulgado, prestava serviços temporários como motorista e foi "desligado definitivamente" do quadro de funcionários da secretaria, após três meses de serviços, após denúncias de que havia cometido "irregularidades".

A prefeitura esclareceu que o ato ocorreu no dia 18 de abril, mas só nesta quinta-feira (1º), no entanto, foi aberta uma sindicância administrativa, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), para apurar o caso. O desligamento já foi publicado no Diário Oficial do Município.

À reportagem, a assessoria de comunicação de Vitória da Conquista esclareceu que durante a investigação interna, é possível que testemunhas sejam ouvidas, além do próprio ex-servidor.

O CORREIO procurou a Polícia Civil, que ainda não informou se instaurou inquérito para apurar o caso.