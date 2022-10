Servidora pública e professor morrem em acidente de moto no sudoeste da Bahia

Um casal morreu em um acidente de moto ocorrido na noite deste sábado (15), na Avenida Perimetral, em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. Graziele Muniz de Jesus, 23 anos, e seu esposo Fábio Carvalho, 41, retornavam de uma comemoração em homenagem ao Dia do Professor quando sofreram o acidente.

Grazi, como era conhecida, era servidora pública do município e trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Já Fábio foi professor de História na rede municipal de Vitória da Conquista até o final do ano passado, quando passou a trabalhar na Secretaria de Educação de Barra do Choça.

Em nota, a prefeitura de Vitória da Conquista 'lamentou profundamente' a morte do casal. Já a prefeitura de Barra do Choça desejou "conforto e amparo" aos familiares e amigos do professor.

O velório do casal foi realizado no Plenário da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, e o sepultamento ocorreu neste domingo (16), às 17h, no Cemitério Memorial das Acácias.