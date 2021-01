Servidores de Salvador ganham ferramenta digital para processos de aposentadoria

Os servidores municipais de Salvador em processo de aposentadoria, já aposentados ou pensionistas podem acompanhar o processo de pensão atavés do Sisprev Web. Os detalhes da ferramenta foram apresentados nesta sexta-feira (22) pelo prefeito Bruno Reis, acompanhado da vice, Ana Paula Matos, do titular da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Thiago Dantas, e do diretor de Previdência da pasta, Daniel Ribeiro.

Já a partir de hoje será possível solicitar e acompanhar o andamento dos pedidos de pensão e de aposentadoria em tempo real por meio eletrônico. As solicitações poderão ser feitas pela internet e por aplicativo no celular. Com isso, o tempo mínimo para a concessão de pensão terá uma redução de cinco meses e o mínimo para a concessão de aposentadoria, uma redução de nove meses.

Além disso, certidões, atestados médicos e Certidão de Tempo de Contribuição também poderão ser validadas pelo Sisprev Web. A partir de abril, a prova de vida também poderá ser feita por meio eletrônico. Atualmente, a Prefeitura de Salvador conta com uma média de 10 a 11 mil beneficiários do sistema previdenciário do Município, incluindo pensionistas e aposentados.

De acordo com a Diretoria de Previdência da Semge, com a automatização dos processos que tramitam no órgão, este passa a ter custo zero com papel e redução de despesas com impressão, combustível e ocupação do espaço físico, ações que proporcionam mais economia e eficiência para a Administração Municipal. A automatização faz parte de um dos eixos do Programa de Renovação da Previdência, que é o investimento em tecnologia.

“Um dos diferenciais para esta gestão seria o investimento em tecnologia e inovação. A pandemia acelerou muitos dos processos e passamos a nos ajustar a essa nova realidade. Com o Sisprev Web, destaco três benefícios, sendo um deles o fim do processo em papel, gerando uma série de benefícios como economia, agilidade e segurança para os usuários. Além disso, há o benefício para os inativos e aqueles que querem se aposentar poderem acompanhar facilmente o processo. Por fim, haverá também economia de tempo e deslocamento para o servidor em processo de aposentadoria", afirmou Bruno Reis.

No evento de lançamento do sistema, foi concedida a primeira aposentadoria eletrônica por aplicativo para a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Smed), Joelice Braga, que trabalhou por 33 anos na rede municipal de ensino.

“É um misto de emoções que estou sentindo. Esse dia de hoje me faz lembrar o início da minha carreira, toda a trajetória que eu tive nessa rede municipal de ensino, que é tão rara para mim. Tudo que eu sou hoje como pessoa e profissional eu devo a essa rede”, contou a servidora após receber a aposentadoria.

Com investimento de R$750 mil, o Programa de Renovação da Previdência começou a ser desenvolvido no ano passado e teve como um dos eixos principais o investimento em tecnologia, que deu origem hoje ao Sisprev Web. Segundo o secretário de gestão, Thiago Dantas, o sistema trará melhorias significativas para o dia a dia da Diretoria de Previdência.

“É um marco de gestão, dentro do contexto do programa de renovação da Previdência que vem acontecendo desde o ano passado. Esse sistema vai automatizar de ponta a ponta todos os processos que tramitam pela Diretoria de Previdência da Semge. Vamos ganhar uma velocidade muito significativa, ao ter um sistema que vai permitir ampla acessibilidade, sem a necessidade de que as pessoas busquem as instalações físicas para fazer os seus requerimentos”, afirmou.