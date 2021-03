Sesab corrige recomendação do Ministério da Saúde sobre usar todo estoque de vacinas

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) emitiu uma nota para retificar a recomendação do Ministério da Saúde sobre o uso de todo o estoque que havia sido reservado para a aplicação das segundas doses de vacinas no estado. Segundo a pasta, apenas as vacinas Coronavac/Butantan entregues nos dias 17 e 20 de março (8ª e 9ª pautas de distribuição) devem ser integralmente utilizadas como primeira dose.

Em entrevista à TV Bahia, o secretário Fábio Vilas-Boas explicou que, caso sejam aplicadas todas as doses estocadas, haverá falta de imunizantes. "Não utilizem as vacinas guardadas, devem ser aplicadas todas as doses apenas dos 8º e 9º lotes distribuídos na semana passada. Mas não usem as que estavam guardadas para as pessoas dos meses anteriores, senão vão faltar vacinas", disse.

Segundo a Sesab, a recomendação emitida pelo ministério nesse fim de semana "e contraria o acordo firmado em reunião técnica com estados e municípios, realizada em 19 de março, e o próprio Informe Técnico encaminhado na mesma data pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS)".

A secretaria informa também que as doses distribuídas em etapas anteriores já estão sendo utilizadas como segunda dose, garantindo assim, a imunização em 28 dias, conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, pela fabricante da vacina e na autorização emergencial da Anvisa para utilização da Coronavac.