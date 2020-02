Sesab descarta coronavírus na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) negou a existência de caso suspeito de infecção pelo coronavírus no estado da Bahia. Em nota conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgada no site da instituição, o poder público informou que o paciente internado em Jacaraci (na Região de Caetité, a 719 km de Salvador) com quadro de infecção respiratória e história de viagem ao Japão foi transferido para o Instituto Couto Maia.

O Instituto é referência estadual em doenças infecciosas, e os testes realizados não apontaram para a presença do coronavírus. O paciente foi diagnosticado laboratorialmente como Influenza tipo A. A nota da Sesab salientou, ainda, que só no ano passado foram identificados 1.821 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por vírus respiratórios.

Destes, aconteceram 132 mortes, e que todas as medidas protetivas estão sendo realizadas para cuidar de casos de saúde que indiquem infecção respiratória, especialmente as provocadas por vírus do grupo Influenza. Um novo boletim deverá ser divulgado na próxima segunda-feira (02).

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:

• evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

• realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;

• utilizar lenço descartável para higiene nasal;

• cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

• evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

• higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

• não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• manter os ambientes bem ventilados;

• evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

• evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

• profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).