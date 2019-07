Sesab emite alerta para o sarampo; três casos foram registrados na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, confirmou a ocorrência de três casos importados de sarampo na Bahia. O primeiro caso foi de pessoa residente em São Paulo, que chegou a Porto Seguro no mês de junho. Os outros casos foram de uma pessoa que veio de São Paulo e outra de uma menor de 12 aos que viajou para a Espanha.

Diante da confirmação desses três casos, a Sesab alerta para o risco de ocorrência de novos casos associados à importação da doença, o que torna essencial a manutenção de uma vigilância ativa para detecção precoce de casos suspeitos e a adoção imediata de medidas para prevenção de surtos.

A coordenadora do Programa de Imunização da Sesab, Akemi Chastinet, reforça que a ocorrência de casos importados de sarampo no Estado representa situação de risco para a doença. “Todos os municípios devem se manter em alerta para a identificação precoce de casos suspeitos, que se enquadrem na seguinte definição: pessoa com febre e exantema, acompanhada de tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independente da idade e situação vacinal anterior”, pontua Akemi.

Para os profissionais de saúde, a recomendação é que seja feita a imediata notificação de todo caso suspeito de sarampo, independente da idade e da situação vacinal anterior; o bloqueio imediato após exposição, contemplando os contatos diretos e indiretos suscetíveis na faixa etária de 6 a 49 anos. “Contatos acima de 50 anos que não comprovarem nenhuma dose da vacina com o componente do sarampo devem receber uma dose da vacina tríplice viral”, completa Akemi.

Outra recomendação que está sendo feita para os profissionais de saúde é a intensificação vacinal com tríplice viral visando a melhoria da cobertura, de forma seletiva, conforme o calendário de vacinação, além da notificação imediata dos casos suspeitos, da busca ativa de casos suspeitos, e a capacitação das equipes municipais.

O sarampo é uma doença viral aguda, considerada uma das mais contagiosas, com potencial para ser extremamente grave, afetando principalmente crianças menores de 5 anos, especialmente as mal nutridas e bebês não vacinados, mas que pode acometer também pessoas em qualquer idade não vacinadas.



Os principais sintomas do sarampo são tosse, em geral seca e irritativa; febre alta; coriza, sensibilidade à luz; manchas vermelhas na pele e dores no corpo. Entre as complicações que podem advir da doença estão: infecções respiratórias, inflamação nos ouvidos, encefalite com dano cerebral, surdez e lesões severas de pele. Em gestantes, o sarampo pode provocar aborto ou parto prematuro.