Sesab monitorou 1,5 mil passageiros para localizar possíveis importações de coronavírus

Pelo menos 1,5 mil passageiros já foram monitorados ao entrar na Bahia via os aeroportos de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Barreiras e Vitória da Conquista, até a última sexta-feira (20), como parte da ação da Secretaria de Saúde estadual de medir a temperatura coporal de quem cehga no estado. A ação quer identificar se há pessoas com febre - um dos possíveis sintomas do coronavírus.

Das pessoas avaliadas pela Vigilância Epidemiológica, por meio do Centro de Operações de Emergência, apenas uma tinha febre. Uma equipe de 120 profissionais atua 24 horas por dia nos terminais, segundo a planilha de voos oriundos de cidades onde o coronavirus já foi detectado.

As pessoas que apresentam temperatura acima de 37.8 ºC são convidadas a responder um questionário - em que respondem nome, número do Registro Civil (RG) e endereço de onde ficará na Bahia -, tem material colhido para teste e é orientada a ficar num isolamento de duas semanas.

Autorização

As barreiras sanitárias nos aeroportos foram autorizadas pelo juiz federal da 3ª Vara Cível, Eduardo Gomes Carqueija, para a detecção de possíveis casos do novo coronavírus. A decisão permite que profissionais da Sesab possam inspecionar voos vindos de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como voos internacionais ou voos que cheguem de áreas onde já comprovadamente haja casos de contaminação (comunitária ou não) pelo Covid-19.

A Bahia poderá, ainda, adotar as medidas necessárias à inspeção sanitária nas aeronaves que cheguem aos aeroportos localizados e nos equipamentos desses terminais.