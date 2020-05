Sesab monta drive thru para testar covid-19 em profissionais de saúde

Os profissionais de saúde da rede estadual que estão na linha de frente do combate à covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) poderão fazer testes para a doença no Centro de Atenção à Saúde Professor Dr. José Maria de Magalhães Netto, na região do Shopping da Bahia. O serviço, no formato 'drive thru', começou a operar neste sábado, 23. Ele vai funcionar todos os dias das 8h às 17 horas.

Para fazer o teste do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, o agendamento deve ser feito pelo Serviço Integrado de Atenção à Saúde do Trabalhador (SIAST) ou pelo RH da unidade onde ele atua. O Centro vai entrar em contato por telefone para informar a data e horário do exame.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, a medida é uma ação preventiva do Governo do Estado:

“Recomendamos a testagem regular dos trabalhadores - em um intervalo de 14 a 21 dias - que atuem nos hospitais estaduais da capital e do interior, independente do perfil de atendimento da unidade. Devido ao número de profissionais da capital, montamos este Centro como mais uma opção, mas estamos estruturando salas de coleta em todos os hospitais”, afirma Vilas-Boas.

Ao todo, o 'drive thru' conta com dez funcionários e tem capacidade para realizar 240 coletas por dia. Devem fazer o teste todos os profissionais de saúde com síndrome gripal suspeitos de covid-19 ou que tenham tido contato com casos confirmados de coronavírus, mesmo que assintomáticos.

Neste sábado foram realizados 23 testes pela manhã e a expectativa era de mais 40 exames na parte da tarde.