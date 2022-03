SESI oferece soluções de segurança e saúde no trabalho para empresas  

Seja de grande, médio ou pequeno porte, toda empresa deve assegurar que a área de gestão da segurança e saúde no trabalho esteja de acordo com normas regulamentadoras, bem como deve elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para que evite eventuais multas. Com as novas exigências trazidas pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), passam a ter mais uma obrigação.

Sócia de duas empresas de pequeno porte, Gislane Scheidegger Maia Vieira andava preocupada com a saúde ocupacional de seus colaboradores, temendo que afastamentos pudessem atrasar o fluxo das operações internas. A empresária então foi em busca de apoio para implantar práticas que aumentassem o bem-estar das equipes e foi apresentada ao SESI VIVA+.

“Precisava ter uma coisa que realmente me passasse segurança. Hoje a gente tem todo o nosso controle de saúde ocupacional feito com o serviço deles, já faz anos que nos oferecem um retorno muito significativo em um trabalho colaborativo”, afirma.

A empresária Gislane Vieira buscou apoio no SESI BAHIA

A segurança nos ambientes de trabalho e a saúde do trabalhador são promovidas pelo SESI através de ações integradas, nas quais se busca que as empresas estejam em dia com suas obrigações cumpridas. O serviço conta com um programa exclusivo de segurança e saúde integrados, guiado por padrões de qualidade internacionais, criado para prevenir acidentes e doenças e promover a saúde, para reduzir os riscos ao trabalhador e aumentar a produtividade.

Segundo Maria Fernanda Lins, gerente de Negócios de Segurança do Trabalho do SESI Bahia, a plataforma do SESI Viva+ proporciona uma apuração segura dos eventos para o eSocial, apoia empresas industriais e facilita a gestão de informações, além de ser uma via de contato direta com essas empresas e trabalhadores. “Para isso são utilizadas várias ferramentas, como manuais, atualização de protocolos ou canais de atendimento especializados”, explica.

Por meio do programa, o SESI coordena eventos nas empresas, fornecendo os treinamentos necessários e dando o apoio às necessidades específicas e customizadas para cada organização. Gislane ressalta que desde o início da parceria passou a ter mais tranquilidade, já que todos os serviços prestados são alinhados às exigências normativas.

GESTÃO EM SST

Dentro do conjunto de ações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, trazidos pelo SESI, estão estratégias criadas a partir de análise feita na empresa.

“As empresas que promovem e protegem a saúde dos trabalhadores estão entre as mais bem-sucedidas e competitivas e também desfrutam de melhores taxas de retenção de funcionários”, afirma Maria Fernanda.

A gerente de Saúde Ocupacional do SESI Bahia, Cristina Pacheco, lembra que as empresas precisam cumprir as Normas Regulamentadoras de SST e devem ficar atentas às atualizações, em especial, as que evidenciam a necessidade da atuação integrada das áreas de segurança e saúde ocupacional. “Temos que cuidar do ambiente, do processo de trabalho e da saúde do trabalhador. As Normas Regulamentadoras foram criadas com esse objetivo: tornar o processo de trabalho seguro e o ambiente saudável ao trabalhador”, ressalta.

Para obter mais informações sobre o SESI Viva+ e outras iniciativas da entidade, no campo de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), acesse o site www.sesisstba.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.