Sessão na Câmara de LEM é interrompida após confusão e lançamento de ovos

Uma confusão se instalou durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães (LEM), na Bahia, na noite desta segunda-feira (10). Os vereadores debatiam a antecipação da escolha da nova Mesa-Diretora para o biênio 2023/2024. Havia público na sede do Legislativo Municipal. Ovos foram lançados em direção aos vereadores. A sessão foi interrompida, e a Polícia Militar chamada para conter os ânimos.

Na mesma sessão, ocorreria ainda a instalação de uma Comissão Parlamentear de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de irregularidades da gestão municipal nas pastas da Saúde e da Educação. A cidade é gerida pelo prefeito Júnior Marabá (União Brasil).

Com o clima já acirrado, o presidente da Casa, vereador Fernando Fernandes, quase foi atingido por um ovo. Presente na sessão, o secretário municipal de Meio Ambiente, Renato Faedo, pulou a grade de proteção da tribuna. A sessão estava sendo transmitida no canal oficial da Casa no Youtube.



Veja um dos momentos registrados: