Sessões da Câmara podem ser acompanhadas ao vivo; veja como

“A gente precisa despertar a sociedade”. Com essas palavras, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior (SD), reforçou o discurso que assumiu mesmo antes de ter sido escolhido para chefiar o legislativo: de abrir as portas da Casa em todos os sentidos.

Uma das formar de se aproximar dos cidadãos é através da TV Câmara, que nasceu como uma webtv, mas já está disponível no canal 61.4. Com uma grade composta por 16 programas, o canal também pode ser acessado pelo aplicativo da Câmara Municipal, lançado em 2018. O software está disponível na App Store (iOS) e na Google Play (Android) e é gratuito.

No aplicativo, também é possível escutar a Rádio Câmara. Essa, além de operar na frequência 105,3 FM, desde dezembro do ano passado, ainda pode ser acessada no portal www.cms.ba.gov.br. A programação é criada através da parceria com a Rádio Câmara de Brasília, com quem compartilha conteúdo. Ao todo, existem 10 programas – desses, dois são transmitidos ao vivo.

“Temos que jogar a Câmara Municipal de Salvador para fora, metaforicamente. Poucas pessoas hoje sabem que temos uma rádio FM, a TV Câmara e o portal. Precisamos fazer isso com esse tripé de comunicação, que transmite sessões ao vivo, tem links para votações”, enumerou o presidente.

O portal da Câmara conta, ainda, com sessões como a agenda dos eventos no Plenário e no Auditório, no Centro de Cultura e no Memorial.