Sete de Setembro: Cerimonial em Salvador só terá hasteamento da bandeira

A comemorações pela Independência do Brasil, em Salvador, não contarão com organização das Forças Armadas, como de costume, mas quem ficará responsável, esse ano, é a Marinha do Brasil. Na manhã do dia 7 de setembro, no pátio do Comando do 2º Distrito Naval, será realizado um cerimonial de hasteamento da bandeira nacional em homenagem aos 199 anos da Independência.

Realizado, diariamente, em todas as Organizações Militares da Marinha, o cerimonial à bandeira é composto pelo hasteamento do Pavilhão Nacional às 8h, que permanece no mastro até o pôr do sol, quando é arriado, para simbolizar o fim da tarde e o início da noite. Devido à pandemia, a comemoração estará restrita ao cerimonial à bandeira, realizado em local aberto e cumprindo os protocolos previstos pelas autoridades sanitárias.