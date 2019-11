Sete motoristas de aplicativos são roubados por dia, diz sindicato

No primeiro semestre desse ano, 1.322 motoristas de aplicativo foram vítimas de crime em Salvador. O número representa uma média de sete atos criminosos por dia entre janeiro e junho deste ano. A informação é do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter).

A última vítima foi o motorista Neidson da Silva que morreu durante uma tentativa de assalto na Rua da Indonésia, em Pirajá, na manhã desta quinta-feira (14).

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a vítima corre para tentar fugir e é baleada por um dos suspeitos de assalto. Já caída no chão, a vítima ainda é atingida por pelo menos mais três disparos.

Após a morte da vítima, os suspeitos foram interceptados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Houve troca de tiros e os duas pessoas foram baldadas.

“Após o confronto, os policias acionaram o Samu e fizeram o socorro imediato de uma pessoa que foi atingida e do assaltante, que foram levados para o hospital", disse em nota a PRF.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, um dos feridos não resistiu e morreu, segundo informações da Polícia Civil. Os feridos ainda não foram identificados.

Procurada pelo CORREIO para comentar as estatisticas de crimes contra os motoristas de aplicativo, a Secretária de Segurança Pública (SSP) comentou, atráves de nota, que "as unidades da Policia Militar promovem blitze diárias e abordam táxis e carro de aplicativo. A falta de padronização dos carros de aplicativos, com algum adesivo, ou algo parecido, dificulta a identificação".

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier