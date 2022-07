Setor de serviços na Bahia tem leve crescimento em comparação a abril

O volume do setor de serviços na Bahia teve crescimento de 0,1% em maio de 2022, em relação a abril, na série com ajuste sazonal. Entre março e abril, o estado havia apresentado resultado negativo. As informações são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE.

Nessa comparação com o mês anterior, o resultado do setor de serviços na Bahia ficou abaixo do verificado no Brasil como um todo (0,9%). Com esse leve resultado positivo de abril para maio de 2022, os serviços na Bahia seguiram operando acima do patamar registrado em fevereiro de 2020 (+0,9%), no pré-pandemia.

Dos 27 estados, 16 apresentaram crescimento. Os melhores resultados para o mês foram registrados no Acre (11,7%), Tocantins (6,1%) e Mato Grosso do Sul (5,3%). Por outro lado, Pernambuco (-3,1%), Alagoas (- 2,2%) e Mato Grosso (-1,7%) tiveram as maiores quedas.

Comparação com 2021

Na comparação com maio de 2021, os serviços baianos também seguiram em alta. Houve avanço de 4,0% no volume dos serviços prestados, o 14º crescimento consecutivo. Porém, houve desaceleração nesse crescimento, que havia sido de 15,7% em abril.

O crescimento na Bahia também foi bem menos expressivo do que o registrado nacionalmente (9,2%), ficando em 21º posição entre os 27 estados, 26 dos quais apresentaram avanço dos serviços frente a maio/21. O maior crescimento ocorreu no Ceará (24,1%) O único estado com queda no indicador foi o Distrito Federal (-4,3%).

Assim, nos primeiros cinco meses de 2022, o setor de serviços na Bahia acumulou alta de 12,2%, frente ao mesmo período do ano passado. Foi o maior crescimento registrado no período nos 10 anos de série histórica da PMS para o indicador interanual.

O desempenho baiano também ficou acima do nacional (9,4%) e foi o 7º maior aumento entre os estados. Só Rondônia teve variação negativa nesse indicador (- 1,0%), e os melhores resultados estavam em Alagoas (25,7%), Ceará (18,1%), Roraima (16,4%) e Amapá (16,4%).

Nos 12 meses encerrados em maio, os serviços baianos também sustentaram avanço (13,7%), uma variação acima da verificada no Brasil como um todo (11,7%), num cenário em que todas as 27 unidades da Federação continuam com resultados positivos, lideradas por Alagoas (27,3%), Roraima (20,9%) e Ceará (19,3%). A Bahia tem a 10ª taxa de crescimento.

3 das 5 atividades de serviços cresceram na BA, puxadas pelos serviços prestados às famílias

O aumento no volume do setor de serviços baiano em maio, frente ao mesmo mês de 2021 (4,0%), foi resultado de altas ocorridas em três dos cinco grupos de atividades investigados pelo IBGE.

A maior taxa de crescimento no mês veio novamente dos serviços prestados às famílias (64,1%), que registraram a 14ª alta consecutiva (avançam desde abril/21) e têm o melhor resultado entre as atividades, tanto nos primeiros cinco meses de 2022 (62,8%) quanto no acumulado em 12 meses (82,4%). Por conta do avanço significativo, foi também a atividade que mais contribuiu para o bom desempenho do setor de serviços em geral, na Bahia, em maio.

O segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (8,0%) apresentou os segundos maiores crescimento e contribuição positiva para os serviços baianos no mês. A atividade mostrou seu quinto resultado positivo consecutivo e acumula altas de 14,3% nos primeiros cinco meses de 2022 e de 12,9% nos 12 meses encerrados em maio.

No outro extremo, as duas atividades que apresentaram recuo no mês foram os outros serviços (-51,9%) e os serviços de informação e comunicação (-8,9%).

O setor de outros serviços apresentou a sua primeira queda após quatro resultados positivos e já tem retrações acumuladas nos primeiros cinco meses do ano (-15,3%) e nos 12 meses encerrados em maio (-20,5%).

Já os serviços de informação e comunicação tiveram, em maio, a sua sexta queda mensal consecutiva. O segmento também apresenta retração acumulada nos primeiros cinco meses de 2022 (-5,3%) e no acumulado em 12 meses (-0,8%).

Serviços turísticos na Bahia avançam

Em maio de 2022, as atividades de serviços ligadas ao turismo na Bahia também cresceram (1,5%) frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Apesar de ter ficado abaixo do nacional (2,6%), foi o 4º maior crescimento entre os 12 locais onde as atividades turísticas são pesquisadas separadamente, abaixo dos índices de Rio Grande do Sul (3,9%), São Paulo (2,5%) e Ceará (2,3%).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a Bahia teve, em maio, a sua 14ª alta consecutiva no volume de serviços ligados ao turismo (45,8%). Com o 6º melhor resultado entre os 12 locais investigados, o indicador do estado ficou levemente acima do nacional (45,6%). Os melhores índices foram verificados em Minas Gerais (80,1%), Ceará (69,6%) e Rio Grande do Sul (58,7%).

Nos primeiros cinco meses de 2022, as atividades de serviços ligadas ao turismo na Bahia acumularam crescimento de 47,2%, frente ao mesmo período de 2021. O avanço, embora menor do que o nacional (50,2%) e apenas o 7º entre os 12 estados investigados, foi o maior para o período, na Bahia, em todos os 10 anos da série histórica da PMS, iniciada em 2012 para esse indicador.

Nos 12 meses encerrados em maio, os serviços turísticos baianos têm o terceiro melhor desempenho do país (68,4%), atrás do Rio Grande do Sul (71,5%) e de Minas Gerais (69,1%). Nacionalmente a alta é de 47,0%