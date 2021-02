Setre abre cadastro para 2.250 vagas nas obras do VLT; veja como se inscrever

O governo iniciou o cadastramento para contratar mão de obra para as obras do VLT do Subúrbio. Serão ofertadas 2.250 vagas para a área de construção civil.

Os interessados devem fazer o cadastro até o dia 28 deste mês, apenas em um formulário eletrônico, disponível no site da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). As vagas são para pedreiro, carpinteiro, eletricista, montador de andaime, operador de empilhadeira, servente de obra e operador de guindaste.

Em entrevista à TV Bahia, o titular da Setre explicou que o processo de seleção vai acontecer nos meses de março e abril, e a previsão é de que as contratações aconteçam em maio.

O VLT terá capacidade de transportar 172 mil usuários por dia, de Ilha de São João, em Simões Filho, passando por todo o subúrbio, até o Comércio, integrando a estação do metrô Acesso Norte.