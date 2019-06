 Seu Gilberto e dona Ivete no Canal Brasil

Gilberto Gil estreia nova temporada do programa Amigos, Sons e Palavras no Canal Brasil (foto/divulgação)

Ivete Sangalo é a primeira convidada para a segunda temporada do programa Amigos, Sons e Palavras, apresentado por Gilberto Gil no Canal Brasil.A gravação será em Salvador e os dois terão muitas histórias para contar. Além de admiradores mútuos, Gil e Ivete são amigos e, sempre que podem, fazem algo juntos.

O tema de cada episódio é introduzido por canções clássicas ou inéditas de Gil, que ele canta antes de receber os amigos. A direção é de Letícia Muhana e Patrícia Guimarães, a produção da Gegê Produções e Flora Gil e a direção musical é de Bem Gil.

Ivete será a primeira convidada de Gil (foto/divulgação)

Adão grava em Brasília

Depois de quatro anos sem gravar um álbum com músicas autorais e inéditas, a banda de reggae Adão Negro volta aos estúdios. A Adão grava novo álbum em Brasília, no Zeroneutro Studios, de Alexandre Carlo, vocalista da Natiruts. Com 12 canções, o disco conta com diversos compositores consagrados como Ramon Cruz, Ivete Sangalo, Manno Goes, Jau, Tenison Del Rey e Fábio Alcântara. Formado por Serginho, Guima e Aurelino, o grupo preparou uma seleção com 11 músicas inéditas e uma regravação, Chuva ou Sol, do álbum Pele Negra. O último álbum gravado pela banda foi Adão Negro Vinte Anos.

Toque baiano

Depois da gravação de versões inéditas de Ave Maria, com participações especiais de Armandinho Macêdo e o Olodum New Generation - que aconteceu durante o show da turnê Bela Primavera - Thiago Arancan prossegue com a turnê e pela primeira vez leva seu show solo ao Teatro RioMar em Recife, nessa sexta-feira. A turnê, batizada de Bela Primavera, já passou por cidades como Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo, onde foi ovacionada pela crítica e público. Arancan, considerado um grande tenor, é o protagonista da superprodução musical O Fantasma da Ópera, em cartaz em São Paulo.

Solange Almeirda vai cantar no Forró do Lago (divulgação)

TUM-TUM-TUM*

1 Com agenda cheia para os festejos juninos, a cantora Solange Almeida acrescenta mais uma data. Ela foi anunciada como atração do Forró do Lago, que acontece nos dias 21 e 22 de junho, na área externa do Villa Music, em Santo Antônio de Jesus. A cantora se apresentará sábado (22), com o anfitrião Bell Marques, Gustavo Lima, Saia Rodada e Magníficos. No dia anterior, quem canta é Rafa e Pipo Marques, Xand Avião, Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Nando Cachorrão.

2 Após descanso do Carnaval, o Bloco Alerta Geral retorna seus ensaios nesse sábado, a partir das 17h, na sede da agremiação, nos Barris, que foi reformada. A festa recebe o grupo Miudiunho e as participações das bandas Samba com Os Primos e Samba & Suor. Mulheres até as 18h não pagam!

3 Com apenas 19 anos, o cantor Gabriel Augusto tem arrastado muita gente aos seus shows. Ele começou a cantar aos 10 anos e além de tocar violão, é compositor. Gabriel já cantou no Carnaval de Salvador e se apresentou em diversas cidades da Bahia, inclusive abrindo shows da Banda Calcinha Preta e Marcia Felipe. Apesar do pouco tempo de estrada, sua agenda está bem movimentada.

4 No sábado (dia 15), às 20h, no Martinez Cerimonial, em Ondina, será realizado o Arraiá da Paróquia, uma festa junina completa, com comidas e bebidas típicas, e o tradicional forró pé de serra. As atrações confirmadas são do grupo Xote e Bakana, além do irreverente cantor Edd Bala.