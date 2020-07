Seu local de votação era o Colégio Odorico Tavares? Saiba para onde será remanejado

O Colégio Estadual Odorico Tavares, que funcionou no Corredor da Vitória por 25 anos, fechou suas portas em janeiro. Além de receber milhares de alunos ao longo desses anos, a escola também era local de votação, durante as eleições, para centenas de baianos. Com o encerramento das atividades do espaço - além da decisão pela venda do seu terreno -, esses eleitores serão remanejados.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou que seções que funcionavam no Odorico Tavares foram redistribuídas entre o Pavilhão de Aulas do Canela (PAC) e as faculdades de Educação e de Administração da Ufba, na Av. Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, e a faculdade de Direito da Ufba, na Graça.

Essa não foi a única mudança anunciada pelo TRE-BA. Outro espaço fechado no Corredor da Vitória, a Associação Cultural Brasil Estados Unidos (Acbeu) teve suas seções transferidas para a Escola de Nutrição da Ufba, no Canela. Já parte dos eleitores que votam na Associação Atlética da Bahia passarão a realizar a ação no Clube Espanhol. Essa última troca foi feita devido à grande quantidade de eleitores no local.

"O projeto de alteração já existia antes da pandemia, porque, com o fechamento de alguns colégios em 2018, a Associação acabou absorvendo as seções de quatro locais de votação, ficando com aproximadamente 11 mil eleitores. Por esse motivo, criamos um novo local e dividimos esse quantitativo entre a Associação Atlética da Bahia e o Clube Espanhol", disse a chefe de cartório da 1ª Zona Eleitoral (ZE), Maria das Graças Ramos de Andrade.

Atualmente, o total de eleitores da 1ª ZE é de 73.039 pessoas. É possível consultar os dados eleitorais, incluindo o novo local de votação e seção, no site do TRE-BA, baixando o aplicativo e-Título ou ligando para (71) 3373-7000.