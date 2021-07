Seus joelhos estão estalando? Veja dicas de como melhorar

Alongamentos a cada meia hora, alimentação equilibrada e postura adequada. Essa combinação de fatores pode melhorar a qualidade dos seus joelhos e evitar dores, segundo o médico José Carlos Fonseca Filho (@drjosecarlosfonseca ) . Especialista em joelho, José foi o convidado do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) no Instagram @correio24horas. “Com a pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa sem mover o corpo e os joelhos sentem isso. É importante manter o corpo em movimento para evitar o desgaste do joelho”, explicou o médico que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Assista: