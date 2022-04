Sheron Menezzes e Saulo Camelo se casam em praia do Rio de Janeiro

A atriz Sheron Menezzes se casou com o empresário Saulo Camelo na última sexta-feira, 22, em uma cerimônia intimista realizada na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Os dois já estavam juntos há dez anos e são pais do Benjamin, de quatro anos. No mês passado, o casal oficializou a união no civil e, agora, promoveu uma festa para os amigos e familiares.

Sheron não publicou fotos do momento em suas redes sociais, apenas repostou registro dos convidados. Neste domingo, 24, ela contou no Stories que foram três dias de festa. "E por mim não acaba. Estou apaixonada por esse lugar, queria morar aqui".

Os dois já estavam juntos há dez anos e são pais do Benjamin (Foto: Reprodução/Instagram)