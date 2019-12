Sheron Menezzes invade casa durante incêndio e salva crianças e cão no Rio

A atriz Sheron Menezzes, 36 anos, bancou a verdadeira heroína para salvar a vida de vizinhos, além de um animal de estimação, em um condomínio da zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ela invadiu um imóvel pegando fogo para retirar as crianças e um cachorro que estava no local, dentro do condomínio fechado em Vargem Grande, onde mora.

Segundo testemunhas, enquanto a maioria das pessoas olhava o fogo consumir a casa, Sheron entrou para resgatar as vítimas.

Não satisfeita, ela – que é mãe de Benjamin, 2 anos –, ainda jogou vários baldes de água para evitar que o fogo se alastrasse.

Depois que ela viu que estavam todos bem no imóvel incendiado, Sheron se tranquilizou e voltou para a sua casa. No dia seguinte, retornou para saber notícias da família.