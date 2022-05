Shippados: João Gomes ganha torcida por casal com Maisa

O sucesso do cantor João Gomes, 19 anos, na web não é mais somente por seus hits que viralizaram com dancinha. Um suposto flerte com a atriz e apresentadora Maisa tem chamado atenção e feito do artista um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Recentemente, o cantor, que é natural de Serrita, cidade do sertão pernambucano, apareceu no Instagram cantando uma das músicas de trabalho do seu novo álbum e dedicando-a para Maísa. No vídeo, João Gomes veste uma camisa com a foto da apresentadora. A atitude fez nascer grande torcida para o casal. De “o último romântico” a “shippo muito”, fica provado que uma união entre os dois seria bem recebida pelo público.

O vídeo de lançamento da música já tem mais de 2 milhões de visualizações e mais de 43 mil comentários no Isntagram. “Tava esperando chegar a camisa pra gravar o vídeo. Missão dada. Missão cumprida

pra ela @maisa”, escreve o artista.

“Se Maisa não quiser o seu dengo, pode deixar comigo que eu quero viu”, diz uma seguidora. “O amor dele estampado na camisa”, escreve outra.