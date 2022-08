Shopping Barra oferece vacinação antirrábica nos fins de semana de agosto

O Shopping Barra vai oferecer vacinação antirrábica para cães e gatos nos fins de semana do mês de agosto. As doses serão ofertadas nos dias 20, 21, 27 e 28.

A vacina será ofertada a cães e gatos com mais de 3 meses de idade e que estejam saudáveis. Aos sábados, o atendimento será das 9h às 16h e, aos domingos, das 12h às 17h, sempre dentro do shopping, no piso L1 Sul.

Todos os animais devem estar acompanhados pelo tutor utilizando coleira e guia, ou devem ser levados em caixas transportadoras. Não será permitido animal solto. Além disso, é aconselhável o uso de focinheira em cães de maior porte. Para mais informações, basta ligar para (71) 3611-7331.

Outras formas de vacinar

A ação promovida pelo Shopping Barra faz parte da campanha de vacinação promovida pela Secretaria de Saúde de Salvador. Além do centro de compras, o imunizante ficará disponível em 100 postos de saúde e pontos itinerantes espalhados pela capital baiana, com aplicação das 8h às 14h.

Além disso, haverá aplicação das doses em formato drive-thru nesta modalidade a partir do dia 20 de agosto, também somente aos finais de semana (sábado e domingo). A campanha acontece em Salvador até o dia 17 de setembro. A expectativa é que cerca de 190 mil animais sejam contemplados. Os pontos de vacinação serão o estacionamento da UniFTC Paralela e o Estacionamento I do Shopping da Bahia.

Segundo o CCZ, a vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, doença que tem praticamente 100% de letalidade e, nos últimos anos, teve casos confirmados em morcegos, na capital baiana

A lista completa dos locais de vacinação pode ser consultada no site www.saude.salvador.ba.gov.br (para acessar a lista, clique aqui) e nas redes sociais oficiais da Prefeitura; por meio do canal Fala Salvador, no número 156; ou pelo CCZ, no telefone (71) 3611-7331, onde será possível também tirar dúvidas.