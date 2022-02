Shopping Barra tem programação gratuita de jazz de hoje até sábado

Começa nesta quinta-feira (17) e segue até sábado (19) a programação especial com apresentações de artistas e grupos do jazz no Terraço do Shopping Barra, em Salvador. Se apresentam as bandas Beatles ‘N’ Jazz e Bahia Soul e o músico Alexandre Montenegro. O acesso é gratuito e acontece sempre das 17h30 às 19h30.

Quem abre a programação é o grupo Beatles ‘N' Jazz, com releituras de canções da consagrada banda inglesa que influenciou e influencia gerações ao longo de décadas e que, por sua vez, tiveram grande inspiração no jazz, linguagem musical que os precedeu.

Na sexta-feira (18), é a vez do instrumentista Alexandre Montenegro, com um repertório que passeia por clássicos a canções autorais.

Já no sábado (19), quem embala o evento é a banda Bahia Soul. O grupo desenvolve um trabalho de música instrumental inspirado em elementos da cultura musical pop/funk/soul, também chamada Acid-jazz. Esses ritmos, de característica dançante, são abordados aproveitando a experiência dos músicos, que trazem conhecimentos musicais diversificados e o traquejo em utilizar improvisos influenciados pelo jazz e blues.

Programação infantil

No domingo (20), o Terraço do Barra terá uma programação dedicada às crianças. Com animação de Tio Paulinho e apresentação musical da banda Vitêra. Acontece ainda oficinas, brinquedos infláveis e cama elástica, pintura artística, personagens lúdicos e muito mais. As atividades começam a partir das 17h e o acesso ocorre mediante a doação de um livro, que será encaminhado a uma instituição beneficente.