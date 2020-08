Shopping Bela Vista arrecada roupas e alimentos para doar a instituições beneficentes

O Shopping Bela Vista se uniu com projeto União Bahia e vai arrecadar roupas e alimentos não perecíveis que serão doados para famílias afetadas pela crise econômica provocada pelo novo coronavírus.

As doações já começaram a ser arrecadadas e podem ser entregues de segunda à sábado, das 12h às 20h, no mesmo local onde funciona o Drive do Bela – serviço de retirada dos produtos comprados pela internet (drive thru), no estacionamento G0.

O material arrecadado será distribuído para sete instituições beneficentes que contam com pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas fazem parte da UniãoBA, projeto gerido pela Liga do Bem e pelo Instituto ProBem, organizações que reúnem ONGs, empreendedores sociais, pessoas físicas e empresas sem vínculo político.

Em outras ações, 21 comunidades da capital baiana cadastradas no projeto já foram beneficiadas. Até o dia 1º de julho, 32.123 pessoas receberam doações de 8.733 litros de materiais de limpeza e higiene, 4.587 máscaras de proteção e 75,2 toneladas de alimentos.

Serviço

Drive Solidário

Onde: Estacionamento G0 (no mesmo local que o Drive do Bela)

Horário: Das 12h às 20h

Mais informações: https://www.uniaobahia.org

