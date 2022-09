Shopping Bela Vista terá liquidação com ofertas de até 80% nesta semana

O Shopping Bela Vista realizará, nesta semana, a 5° edição da sua própria Liquida. Várias lojas do centro comercial participarão da ação, que ocorre em homenagem ao mês do cliente e terá produtos com até 80% de desconto.

A Liquida terá início nesta quinta-feira (15) e seguirá até domingo (18), com itens promocionais dos mais variados segmentos. Além disso, haverá uma programação especial durante o período, com a apresentação musical especial do Boteco do Bela, fanfarra mágica, mini trio e distribuição de balões pelos corredores do shopping, animando clientes e vendedores.

Para melhorar as vendas, o shopping anunciou ainda que, excepcionalmente no domingo, dia 15, abrirá as portas uma hora mais cedo, às 11h.

“O Bela Vista Liquida é uma oportunidade de estimular os negócios, além de celebrar o mês do cliente. A expectativa é que os lojistas aproveitem a campanha para impulsionarem as vendas com descontos atrativos para girarem os seus estoques. Nossa expectativa é que nesse período haja um aumento de vendas e fluxo de pessoas de 10% comparado à última edição da Liquida”, afirma a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

SERVIÇO

Bela Vista Liquida

Local: Shopping Bela Vista

Data: De 15 a 18 de setembro (quinta a domingo)

Horário: durante o horário de funcionamento do shopping, sendo que no dia 15 de setembro abrirá às 11h.