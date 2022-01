Shopping Center Lapa amplia mix com a abertura de três operações no início de 2022

O ano já começou positivo para o Shopping Center Lapa, que anunciou a ampliação do seu mix com a chegada das unidades das Lojas Pernambucanas, Clínica Sim e Farmácia Ultra Popular nos próximos meses. A novidade consolida o crescimento do shopping, que há 25 anos atende ao público que circula no Centro da cidade.

A ampliação na oferta de lojas e serviços segue o movimento ascendente do ano passado, quando o shopping recebeu 24 novas operações. Agregando ao seu mix qualificado em alimentação, modas, estética, calçados, joias e acessórios, o local contou com a inauguração de unidades das marcas Baby Duck, Detagle, Zzun Watches, Cazzero, Sebrae, Ajayô Bahia, Touti, Novo Conceito, Info Brindes, Mundo dos Leitores, Dalim, Maria Bonita, Óticas Carol, Kahur, Espaço Laser, ARF Folheados e Constance Calçados.

De acordo com o Coordenador de Administração da AD Shopping, Flávio Ribeiro, além do número de novas operações, o Shopping Center Lapa preza pela qualidade dos serviços e produtos oferecidos aos clientes. “Encerramos 2021 de uma forma bastante positiva e já iniciamos esse ano com grandes expectativas, oferecendo aos nossos clientes qualidade e confirmando a confiança do empresariado no Center Lapa”, avalia.

Novidades – Presente em mais de 230 cidades seguindo seu plano de expansão e consolidação nacional – o que inclui as regiões Norte e Nordeste -, a Pernambucanas vai abrir sua unidade no 1º piso do Shopping Center Lapa. Será a primeira loja rede no Centro de Salvador.

A expectativa é que a chegada da gigante do varejo agregue bastante ao mix do empreendimento, já que traz no seu portfólio produtos que vão do vestuário feminino, masculino e infantil a itens de lar, como cama, mesa e banho, além de eletroportáteis, telefonia e informática.

Outra novidade que diversificou ainda mais o mix do Shopping Center Lapa foi a abertura da primeira unidade Clínica SIM na Bahia. Com sede em Fortaleza e 31 unidades espalhadas em cinco estados, a rede possui 15 anos de experiência no mercado e oferece mais de 30 especialidades, ofertando ao cliente um novo conceito de serviço de saúde, composto por pronto atendimento virtual, consultas online, equipamentos e tecnologias de última geração, corpo clínico experiente, parceria com o maior laboratório do Brasil e soluções em saúde através de plataforma exclusiva, além de benefícios especiais para assinantes.

Além das inaugurações, as lojas da Riachuelo, Tuly e Ferrari’z passaram por atualizações. “E neste mês de janeiro, tivemos a reinauguração da Clínica da Pele, reforçando o nosso compromisso com os clientes, oferecendo um mix diferenciado no centro da cidade”, acrescenta Flávio Ribeiro.

Serviços - Hoje, o Shopping Center Lapa conta com 170 operações, além de serviços oferecidos ao público, como Espaço Família, com fraldário e banheiro especial para que os pais possam acompanhar seus filhos com segurança e comodidade.

O centro de compras está sob a coordenação da AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país, presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio reúne 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

O GRUPO AD lançou recentemente a AlugueOn, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall. Para saber mais acesse os sites www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.