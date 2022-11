Shopping Center Lapa inaugura decoração de Natal com fanfarra

As comemorações natalinas começaram mais cedo no Shopping Center Lapa. Na tarde desse sábado (5), o Papai Noel, a trupe de duendes e ajudantes, foram acompanhados de um cortejo com personagens natalinos e uma fanfarra até o centro comercial para fazer a felicidade da garotada. Os pequenos estavam na expectativa de encontrar o bom velhinho para entregar cartinhas e fazer os pedidos especiais para o Natal.

As crianças puderam brincar com os personagens natalinos enquanto aguardavam a vez para falar com o Papai Noel (Fotos: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

A pequena Heloísa Macêdo, 5 anos, por exemplo, não via a hora de pedir ao Papai Noel o tão sonhado ursinho. A ansiedade era tanta que, ao ver a reportagem do Correio, a pequena acreditou se tratar dos ajudantes do Noel e foi logo declarando que passou o ano comportada. De acordo com a mãe de Heloísa, a estudante Cátia Souza, 30, o sorriso no rosto da pequena é a recompensa mais justa para o programa. “Nós gostamos de celebrar o Natal, montamos árvore e presamos os ritos da data, então é emocionante ver a alegria dela hoje, depois de tanto tempo dentro de casa”, contou.

Quem também foi para a fila pela primeira vez foi o pequeno Heitor, 3 anos. Acompanhado do pai, o pequeno era só curiosidade para ver a chegada do bom velhinho. “Heitor foi diagnosticado com espectro autista e essa é uma oportunidade de proporcionar distração e divertimento para ele”, comentou o pai do garoto, o agente de portaria Hermano Gouveia.

Robert Santos Almeida, 12 anos, foi com os primos para acompanhar o evento e, muito sério, reconheceu já estar ‘grande’ para a festa. Mas, confessou adorar os festejos natalinos e que, se pudesse concretizar pedidos, seria pela saúde e paz da sua família e para que os sonhos das pessoas se tornassem realidade neste fim de ano. “Já tem um tempinho que a gente não vê e não faz nada de mais divertido, então, se eu pudesse ter um sonho realizado seria essa felicidade geral”, comentou.

A família Santos Almeida foi prestigiar a chegada do bom velhinho com pedidos variados feitos por Robert, Carolina, Heloísa e Alice (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

A prima Caroline Santos, 11, afirmou que, esse ano, faltou a nota boa na escola no quesito bom comportamento, mas que estava ali para conversar com Papai Noel e ganhar o presente merecido por outros critérios. “Ano que vem, eu melhoro”, prometeu.

O Papai Noel fez uma chegada festiva e aproveitou para encantar pessoas de todas as idades (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

Com o tema Jardim dos Sonhos, a vila temática estará aberta para receber quem desejar conhecer o espaço do 2 ºpiso até o dia 24 de dezembro, sempre das 11h às 19h, levando em consideração uma pausa dada para o almoço. Para garantir o clima festivo, toda a área está repleta de flores, luzes, borboletas, árvores ornamentadas com animais da coleção natalina, além do mini carrossel para a diversão dos pequenos.

Confira a programação de Natal dos shoppings:



Shopping Barra

Aberta para visitação

Tema: A festa dos ursos

Shopping Itaigara

Aberta para visitação

Tema: Minicidade de Natal



Shopping Paralela

Aberta a visitação

Tema: Mundo Nickelodeon

Shopping Bela Vista

Aberta para visitação

Tema: A Bela Fábrica de Doces



Shopping Center Lapa

Aberta para visitação

Tema: Jardim dos Sonhos

Shopping Paseo

Inauguração: 11 de novembro - com apresentação da Cia on Broadway

Tema: Um desejo de Natal



Salvador Shopping

Inauguração: 8 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Salvador Norte

Inauguração: 9 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Tema: Natal Nevado do Shopping da Bahia

Atração: 5° edição da Noelândia - A grande biblioteca de Papai Noel

ingressos: www.shoppingdabahia.com.br