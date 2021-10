Shopping Center Lapa recolhe doações de absorventes e itens e higiene; veja como ajudar

O Shopping Center Lapa vai arrecadar doações de absorventes e demais itens de higiene pessoal, que serão doados a meninas e mulheres em estado de vulnerabilidade social.

Além dos absorventes, é possível doar sabonete, papel higiênico, creme dental, escova de dentes, shampoo, entre outros. Os itens devem ser entregues até o dia 31 de outubro, na Drogaria São Paulo, no 1º piso do shopping.

A arrecadação é um apoio à campanha As Minas Usam, promovida pela Use Oxe Bahia e pelo Coletivo Adebumi. A iniciativa tem como objetivo diminuir a Pobreza Menstrual no Brasil – termo usado para definir a falta de acesso a informações e produtos de higiene necessários para o ciclo menstrual.

“O Shopping Center Lapa tem um imenso orgulho em poder fazer parte dessa campanha que tem um papel tão transformador na vida de mulheres e meninas da nossa cidade. A pobreza menstrual precisa ser encarada como um problema de saúde pública e a sociedade pode exercer sororidade e empatia com essa causa tão urgente”, destaca Ivanir Matos, gerente de marketing do Shopping Center Lapa.

De acordo com o relatório Livre para Menstruar, produzido pelo movimento Girl Up Brasil, uma a cada quatro adolescentes brasileiras não tem condições financeiras para comprar absorvente, e acabam usando objetos como jornais e até miolo de pão para conter o sangramento, o que prejudica a saúde dessas mulheres, bem como provoca a evasão escolar e inserção no mercado de trabalho.



Em 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos.