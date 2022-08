Shopping da Bahia realiza feira de adoção de animais neste sábado (27)

Quem sonha em aumentar a família e adotar um bichinho de estimação terá a oportunidade de conhecer alguns cães e gatos que buscam um lar na "Feira do Melhor Amigo". O evento acontece neste sábado (27), no Shopping da Bahia, das 10h30 às 16h.

O evento, que acontece em parceria com o abrigo Aumigos e loja Agromix, será realizado no recém inaugurado Pet Park, que fica localizado dentro do próprio shopping, na nova alameda do 2º piso, em frente à loja Agromix.

“A adoção de um pet é uma experiência incrível para qualquer família. O afeto que esses bichinhos transmitem faz toda a diferença na vida! E, para nós, incentivar essa atitude entre os nossos clientes é uma imensa satisfação, além de consolidar nosso posicionamento cada vez mais família, e claro, pet friendly”, comenta a gerente de marketing do shopping, Thays Leitão.

Espaço Pet Park

O espaço "Pet Park" é um ambiente inaugurado neste mês, que tem como objetivo possibilitar a interação dos pets entre si e entre os tutores, de forma segura. O espaço tem 36m² e conta com brinquedos para que os animais utilizem, além de bancos para o descanso dos tutores enquanto acompanham os animais.

O Pet Park funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. As regras de uso do espaço estão no site https://shoppingdabahia.com.br/. Mais informações também podem ser consultadas na Central de Atendimento do Cliente no 2º Piso ou através do telefone (71) 3838-8590.