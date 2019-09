Shopping da Bahia terá feira de produtos orgânicos aos sábados

A partir deste sábado (21), o Shopping da Bahia passará a realizar a Feirinha Verde Agroecológica SDB, espaço onde ocorrerá a venda de produtos orgânicos e voltados para uma alimentação saudável.

A iniciativa acontecerá todos os sábados pela manhã, até novembro, no estacionamento F do Shopping da Bahia. Ao todo, serão nove stands vendendo produtos orgânicos como frutas, hortaliças, ovos, mel, doces, cogumelos, beiju, bolos, galinha abatida e diversas folhas.

Além disso, a Rede Moinho, composta por 15 cooperativas, também venderá seus produtos, entre azeite de licuri, arroz, tofu, queijo de cabra, fubá de milho não transgênico, pães integrais, café, feijão, cerveja e doce de umbu. A Agrossilvicultura Cosme e Damião também participará, com produtos variados do cacau, cupuaçu, açaí, bolos e geleias.

A iniciativa é uma parceria com a feira agroecológica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que já realizada a feira no campus da universidade, em Ondina, há três anos.

Feirinha começa neste sábado (21) (Foto: Divulgação)

Outras atividades

Além das guloseimas vendidas, a feirinha terá atividades, como oficinas de suco verde, meditação, yoga, relaxamento e alongamento. A programação também inclui bate-papos com nutricionistas e especialistas para falar dos benefícios da agricultura agroecológica.

“Levaremos conhecimento e qualidade de vida para as mais diversas pessoas, pensando também na manutenção dos nossos recursos naturais que, sendo tratados de forma correta, resultam e nos oferecem o que precisamos para sobreviver, uma alimentação de qualidade, sem agrotóxicos, com respeito e com amor”, afirma Josanídia Lima, responsável pela organização do evento e professora da Ufba.

De acordo com ela, o produto agroecológico, além de ser orgânico, tem uma preocupação com a questão ambiental, social e econômica. Ou seja, o que é produzido leva em consideração aspectos como a biodiversidade local, o bem-estar dos funcionários e princípios da economia solidária.

Serviço:

O que: Feirinha Verde Agroecológica SDB

Quando: todos os sábados de setembro, outubro e novembro, das 9h às 13h

Onde: Shopping da Bahia - Estacionamento F