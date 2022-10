Shopping da Bahia terá torre comercial, centro de convenções e condomínios residenciais até 2025

Uma nova revolução urbanística e comercial. É o que prometeu a Aliansce Sonae durante a apresentação do complexo multiuso que será erguido no entorno do Shopping da Bahia como parte das comemorações do cinquentenário do empreendimento, em 2025.



Segundo shopping center erguido no país, em 1975, o Shopping da Bahia ajudou a criar a nova paisagem urbana que conhecemos hoje na região do acesso norte da cidade. No seu entorno, desenvolveu-se o novo centro financeiro e comercial soteropolitano, com a instalação de equipamentos comerciais, residenciais, novas ruas e avenidas.



Prestes a completar 47 anos de inauguração, o empreendimento anunciou detalhes do projeto urbanístico e comercial que está sendo desenvolvido pela Aliansce Sonae, maior empresa do segmento de shopping centers do país e que é proprietária e administradora do centro de compras.



Cerca de 250 empresários, lojistas e executivos de todo o país, além de jornalistas convidados conheceram, em primeira mão, nesta terça-feira (18), os detalhes do projeto num evento exclusivo para convidados, que aconteceu dentro da mostra Casas Conceito, no Santo Antônio Além do Carmo.



A apresentação foi comandada por Rafael Sales, CEO da Aliansce Sonae, e Mário Oliveira, diretor de expansão e desenvolvimento da companhia e responsável pelo projeto. A previsão é que todas as entregas estejam prontas até o final de 2025, ano do cinquentenário do Shopping da Bahia. Ao todo, o investimento estimado é de R$ 200 milhões com a geração de mais de 1 mil postos de trabalho só na fase das obras.

Shopping do futuro

Os clientes e lojistas que passaram pelo Shopping da Bahia já devem ter notado as mudanças que começaram desde julho deste ano. E, durante a apresentação, os convidados conheceram também detalhes do projeto de revitalização e retrofit do empreendimento, que vai ganhar cara nova até o aniversário de 50 anos.



A fachada mais icônica da cidade será completamente repaginada e, já a partir do verão de 2023, estará em obras. Além disso, todos os estacionamentos ganharão um novo padrão, mais moderno e arejado. O Programa SDB Premium também será relançado e os clientes ganharão uma nova ambientação das áreas internas, com nova sinalização e novo paisagismo.



Ao todo, serão 40 mil m² de áreas revitalizadas, 2 novos níveis cobertos de estacionamento e mais 10 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).



Life Center

O conceito de life center inspirado nas maiores cidades planejadas do mundo orientou o projeto arquitetônico e urbanístico que vai integrar o novo Shopping da Bahia com a torre comercial e os empreendimentos residenciais que serão erguidos.



Com foco no bem-estar e lazer de toda a família, o projeto conta com uma estrutura diferenciada, com parque infantil, área pet, ciclovia, área de corrida e caminhada, além de restaurantes com varanda voltado para uma incrível área verde.



No espaço, os momentos de convivência e diversão vão ganhar espaços privilegiados com a chegada de 1 loja âncora, 2 megalojas, 7 restaurantes, 21 fast foods, 21 lojas satélite e um hub de convivência inspirado no estilo de vida das principais cidades planejadas do mundo.



Torres residenciais

Entre os destaques do projeto está o Edifício Residencial Cinquentenário, uma torre residencial de 50 pavimentos que vai se tornar o arranha-céu mais alto da cidade, com cerca de 800 unidades habitacionais, um rooftop e um mirante com vista incrível de toda a cidade.

Além disso, serão erguidos outros dois edifícios residenciais: o residencial studio e o residencial Family, com apartamentos de 2 e 3 quartos. Ao todo, mais de 1.400 unidades residenciais serão construídas na região.

Ao lado do Shopping da Bahia, uma torre comercial de 27 andares, terá um centro de convenções para eventos corporativos de pequeno e médio porte, escritórios de alto padrão (1 por andar), além de coworking.

Mobilidade

A mobilidade também foi pensada com uma integração total entre todos os modais de transporte, que se conectam ao Shopping da Bahia através de metrô, BRT, ônibus convencionais, carros de aplicativo, taxis, bicicletas e, claro, os pedestres.

Na fachada do empreendimento serão criadas vagas cobertas para clientes, e um novo sistema de embarque e desembarque, com vagas para aplicativos e novas paradas de taxi nos mesmos moldes que conhecemos nos grandes aeroportos do país.

Além disso, uma ciclofaixa será instalada e interligada com o plano municipal de ciclovias. Outra novidade será a ligação entre as passarelas de acesso ao metrô e ao BRT, que será completamente coberta, facilitando a vida do cliente e do pedestre.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia